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В ДТП на автодороге Шадринск - Ялуторовск погибла водитель иномарки

Происшествия, 16:00 18 декабря 2022

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Toyota и Volkswagen столкнулись на 115-м км автодороги Шадринск-Ялуторовск 18 декабря. 47-летняя водитель Toyota, жительница с. Исетское, была доставлена в больницу, где скончалась от тяжелых травм.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, во второй иномарке ранены двое пассажиров - мужчина 60 лет и 95-летняя женщина. Обстоятельства аварии выясняются.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

В этот же день, но на 148-м км столкнулись "Лада" и ВАЗ2106. По предварительным данным, водитель "Лады" не справился с управлением автомобиля, машина въехала в бордюр, затем ее отбросило на встречную полосу. Известно, что за рулем был водитель со стажем менее месяца.

В больницу доставлены шесть пострадавших, по три человека из каждого автомобиля. Им оказывается медицинская помощь. Обстоятельства выясняются.

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В связи с происшествиями на автодорогу выставлены дополнительные наряды ДПС для контроля за движением.

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# авария , дорожная авария , ДТП

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