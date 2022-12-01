В Тюмени новогодний парад саней пройдет в Комсомольском сквере

ДК "Поиск" Тюмень ДК "Поиск" Тюмень

Жители Тюмени еще успевают подать заявки для участия в конкурсе "Чудо сани". Парад зимних средств передвижения пройдет в Комсомольском сквере 25 декабря.

Как рассказали организаторы, стать участником семейного конкурса могут команды от двух человек (ребенок и взрослый). Максимальное количество участников неограниченно. В оформлении чудо-саней можно использовать любые технологии и аксессуары, которые не помешают движению саней и будут безопасны.

Победителей отметят в трех номинациях: "Самые оригинальные сани"; "Самые сказочные сани"; "Национальные сани".

Все участники конкурса получат дипломы, а победители - ценные призы от организаторов.

Все подробности о проведении парада-конкурса "Чудо сани" размещены на странице во ВКонтакте. Дополнительную информацию можно получить по номеру: (3452) 795-415.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде по адресу: konkursPoisk@yandex.ru или в печатном виде по адресу: Тюмень ул. Александра Пушкина, 10, МАУК "ДК "Поиск" до 21 декабря.