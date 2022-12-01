Цифровой профиль предпринимателя для адресной поддержки запустили на платформе МСП.РФ
Цифровой профиль предпринимателя для получения адресной поддержки запустили на платформе МСП.РФ. Решение даст возможность юридическим лицам при их согласии быстрее получать подходящие меры поддержки, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Вся информация автоматически будет поступать от государственных органов, благодаря чему не придется тратить время на предоставление необходимых сведений.
Новый сервис позволит адресно и проактивно предлагать компаниям региональные и федеральные программы и услуги конкретно под их запросы и индивидуальные особенности; сократить время заполнения заявок, в частности за счет исключения из анкеты на получение кредита более 50 пунктов, и не загружать 10 документов.
Новая возможность платформы МСП.РФ также упростит проверки со стороны банков, так как данные будут поступать из достоверных государственных источников и упростит процедуру обращения за государственными микрозаймами, грантами и субсидиями.