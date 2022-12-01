Цифровой профиль предпринимателя для адресной поддержки запустили на платформе МСП.РФ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цифровой профиль предпринимателя для получения адресной поддержки запустили на платформе МСП.РФ. Решение даст возможность юридическим лицам при их согласии быстрее получать подходящие меры поддержки, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Вся информация автоматически будет поступать от государственных органов, благодаря чему не придется тратить время на предоставление необходимых сведений.

Новый сервис позволит адресно и проактивно предлагать компаниям региональные и федеральные программы и услуги конкретно под их запросы и индивидуальные особенности; сократить время заполнения заявок, в частности за счет исключения из анкеты на получение кредита более 50 пунктов, и не загружать 10 документов.

Новая возможность платформы МСП.РФ также упростит проверки со стороны банков, так как данные будут поступать из достоверных государственных источников и упростит процедуру обращения за государственными микрозаймами, грантами и субсидиями.