Эксперт оценил тюменский опыт программы инфраструктурных облигаций

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Строительство жилья с использованием инфраструктурных облигаций очень интересная и перспективная программа. Такую точку зрения высказал член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

В нынешней ситуации рынка строительной индустрии и поддержки строительного комплекса в целом, эта программа, по его мнению, вызовет большой интерес в регионах.

"Меня больше удивляет то, как смело заводит новые программы в Тюменскую область команда Александра Мора и так же уверенно и реализовывают их, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – В этом, наверное, и есть профессионализм руководителя региона и слаженной команды"!

Первый в России жилой дом с использованием инфраструктурных облигаций был сдан в Тюмени в декабре.

436-квартирный дом "Сибирский" входит в состав ЖК "Домашний", который возводит в микрорайоне Плеханово областной столицы группа компаний "Страна Девелопмент". Для его строительства тюменская компания одной из первых в России получила инфраструктурный заем в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина. Суть механизма в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку 3–4 процента.

Для реализации проекта правительством Тюменской области, по словам губернатора Александра Моора, предоставлена государственная гарантия обеспечения исполнения обязательств по погашению займа.

"Мы всегда внимательно относимся к тому, чтобы строящееся жилье было обеспечено объектами социальной инфраструктуры. Если говорить относительно данного района, то в прошлом году здесь введены в эксплуатацию два детских сада – на 280 и 260 мест. Сейчас строится и к следующему учебному году будет готова школа на 1 тысячу 500 мест", – сообщил глава региона.

Новая школа будет иметь большую уличную физкультурно-оздоровительную зону с хоккейным кортом, мини-футбольным полем и спортивным комплексом ГТО для детей и взрослых, отметил Александр Моор. Пользоваться школьными спортплощадками смогут все жильцы близлежащих домов. Кроме того, в ближайшей перспективе – проектирование на участке, смежном со строящейся школой, еще одного детского сада на 560 мест.