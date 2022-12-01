Эксперт: Россия гордится своими героями

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Страна гордится своими героями, которые в трудный для Родины период встали на ее защиту и выполняют свой долг в зоне СВО. Так откликнулся на сообщение о вручении высшей награды России семье тюменского офицера, гвардии старшего лейтенанта Жумабая Раизова, погибшего в боях специальной военной операции, член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский.

"Сегодняшние герои - защитники страны, патриоты, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Ты мужественно исполнил свой долг, встал на защиту страны. Никто никогда никем не был забыт, и не будет забыт"!

Золотую Звезду Героя России гвардии старшего лейтенанта Жумабая Раизова семье солдата торжественно вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В своем последнем бою Жумабай Раизов командовал подразделением, которое противостояло превосходящим силам противника. Под массированным минометным обстрелом десантники не позволили националистам прорвать оборону и захватить стратегически важные объекты. Жумабай получил смертельное ранение, но продолжил руководить боем. Его группа уничтожила технику и живую силу противника. В итоге националисты, понеся потери, отступили.

"Жумабай Раизов прожил короткую, но яркую и насыщенную жизнь. Благодарная память о нем останется в веках. Она будет жить в сердцах его родных и близких, друзей и знакомых, всех соотечественников", – сказал Александр Моор.

Тюменские общественники выступили с инициативой о присвоении имени Героя России Жумабая Раизова одной из улиц областной столицы.

"Горжусь своим сыном. Горжусь, что он офицер. Он рано ушел из жизни, но ушел достойно", – сказал отец героя Нурбай Раизов.