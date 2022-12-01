Колумнист: консолидация общества в 2022 году стала самостоятельным социальным явлением

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Консолидация общества в 2022 году стала самостоятельным социальным явлением, разросшимся из поддержки специальной военной операции и захватившим все сферы социальной жизни. Такими наблюдениями поделился аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов.

Эксперт привел два частных факта, которые, по его мнению, говорящих об этом.

"В подсобном хозяйстве многодетной семьи из Брянской области начался падеж скота – погибли 12 животных, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В рамках либерального мировоззрения, это их частная проблема. И, полагаю, еще год назад семья могла бы рассчитывать только на свои силы да на помощь сердобольных соседей. Сейчас же общество показало, что лозунг "Своих не бросаем" – не просто слова, и крепкие фермерские хозяйства подарили семье новых животных".

Второй пример – подарок от простой семьи целому городу. За новогоднюю ёлку в Стародубе, роскошное, огромное дерево, люди, на чьем участке оно выросло, не взяли ни копейки. Они сами настояли на том, что это подарок.

"Да, это всего лишь частные примеры, - подчеркнул колумнист Forbes. - Но они показательны – общество действительно консолидируется, и от приоритета общественных интересов над частными выигрывает каждый.

В условиях цивилизационного вызова, вставшего перед страной, в полной мере проявились такие качества наших соотечественников как героизм, патриотизм и самопожертвование.

В наше время совершаются подвиги, сопоставимые с подвигами наших дедов и прадедов, и эти подвиги служат фундаментом для сплочения общества, что наглядно проявляется и в результатах выборов, в стабильности политической системы страны.

"Эти герои - врачи, которые спасают жизни под обстрелами. Эти герои - волонтеры, которые с риском для жизни шли прямо вслед за военнослужащими, вытаскивали детей из подвалов, разносили гуманитарную помощь", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.