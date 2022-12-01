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Самозанятый из Голышманово приобрел пресс-подборщик при поддержке регионального фонда

Экономика, 17:15 19 декабря 2022

vk.com/denitro72 | Фото: vk.com/denitro72

Самозанятый из Голышманово Болат Касимов приобрел рулонный пресс-подборщик для заготовки сена. По программе "Акселерация для самозанятых" он оформил займ под 7,5 % годовых на 36 месяцев, сообщает региональный фонд микрофинансирования.

Болат Касимов ведет личное подсобное хозяйство по разведению коров, овец, лошадей. Заготавливает корма, сено, излишки продает. Мясо реализует на ярмарках. В собственности у него есть земельный участок с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства.

Поручителем по займу выступил региональный гарантийный фонд инвестиционного агентства Тюменской области.

26 проектов запущено и активно работают в Тюменской области по программе "Акселерация" с начала 2022 года.

Консультации по оформлению льготных займов по телефону: +7 (932) 325-50-45.

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# займ , инвестиционное агентство Тюменской области , ЛПХ , самозанятость

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