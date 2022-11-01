Тюменские самозанятые представят продукцию на ярмарках в трех торговых центрах

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Ярмарки для самозанятых пройдут в торговых центрах "Зеленый берег", "Панама", "РиО" 3 и 4 декабря. Тюменцам предложат товары для дома, аксессуары, сувениры, украшения, подарки и другое, сообщает Центр инноваций социальной сферы Тюменской области.

Принять участие в ярмарках могут самозанятые и ИП на НДП Тюменской области в любой день совершенно бесплатно. Для этого достаточно выбрать дату и заполнить заявку на сайте. Подробности участия можете уточнить у менеджера проекта Ксении Калашниковой.

Столы, скатерти и фирменные фартуки для участников предоставляются организаторами.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".