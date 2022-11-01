  • 29 ноября 202229.11.2022вторник
  • USD60,7520
    EUR63,3008
  • В Тюмени -19..-21 С 2 м/с ветер южный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменские самозанятые представят продукцию на ярмарках в трех торговых центрах

Экономика, 08:14 29 ноября 2022

ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Ярмарки для самозанятых пройдут в торговых центрах "Зеленый берег", "Панама", "РиО" 3 и 4 декабря. Тюменцам предложат товары для дома, аксессуары, сувениры, украшения, подарки и другое, сообщает Центр инноваций социальной сферы Тюменской области.

Принять участие в ярмарках могут самозанятые и ИП на НДП Тюменской области в любой день совершенно бесплатно. Для этого достаточно выбрать дату и заполнить заявку на сайте. Подробности участия можете уточнить у менеджера проекта Ксении Калашниковой.

Столы, скатерти и фирменные фартуки для участников предоставляются организаторами.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# самозанятость

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:19 29.11.2022Первый Тюменский тендерный форум пройдет в технопарке 7 и 8 декабря
08:14 29.11.2022Тюменские самозанятые представят продукцию на ярмарках в трех торговых центрах
19:10 28.11.202273 домовладения подключат к газу в деревне Новоуфимская Аромашевского района в 2023 году
18:58 28.11.2022Иран и Марокко готовы открыть коридор возможностей экспортерам Тюменской области