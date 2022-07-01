Тобольские самозанятые выставят экотовары на ярмарке в Аптекарском саду

| Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив) | Фото: МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив)

10 самозанятых Тобольска зарегистрировались на участие в ярмарке, которая пройдет в Аптекарском саду 17 июля с 12 до 17 часов.

Как рассказали организаторы, самозанятые представят на ярмарке экологичные товары ручной работы. В Аптекарском саду можно будет увидеть экодекор для дома из дерева, джута и трикотажной пряжи, макраме-декор для дома, изделия из дерева, вязаные изделия из плюшевой пряжи. Здесь же гости могут купить украшения ручной работы, развивающие игрушки для детей из фетра, свечи из вощины, изделия из эпоксидной смолы, домашнее варенье.

График ярмарок в Тобольске только формируется. За новостями можно следить на сайте самозанятые72.рф и в группе "Мой бизнес" во ВКонтакте.

Инна Пахомова