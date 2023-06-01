Акселератор самозанятых впервые запустили в Тюменской области

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Акселератор самозанятых впервые запустили в Тюменской области 15 июня. Программа обучения рассчитана на два месяца по трем направлениям: медиа, образование, ручная работа. Опытные предприниматели будут заниматься с самозанятыми сначала по общей программе, затем – по группам.

"Предусмотрены как офлайн, так и онлайн-занятия. Около 100 заявок поступило на акселератор. В чате 80 человек. Наша задача – помочь ребятам начать продвигаться в предпринимательской деятельности. Кураторы будут делиться своим опытом. Мы хотим дать твердые знания, навыки для дальнейшей успешной работы", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" председатель комитета по развитию института самозанятых ТРО "Опора России" Олеся Тихомирова.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Акселератор – совместный проект "Опоры России" и центра "Мой бизнес". По словам Ильяны Багишевой, он является одним из способов оказания поддержки начинающим предпринимателям и тем, кто желает добиться в своем деле чего-то большего.

"Акселератор – это про пользу, про то, где можно научиться определенным навыкам. Это возможность продавать лучше. Ждем от этого проекта обратной связи, хочется работать с вами на ваше же благо", - сказала руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева во время своего приветствия.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

В день открытия для участников прошел нетворкинг и знакомство с программой обучения. В течение месяца будет несколько общих встреч по финансовому планированию, продажам, SMM. После этого они разделятся на группы по определенным направлениям еще на месяц.

Самозанятая, педагог в третьем поколении Анастасия Бабушкина второй год учит английскому языку детей разного возраста. Признается, что сама не против поучиться, поэтому на участие в акселераторе согласилась не раздумывая.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

"Акселератор – отличная площадка познакомиться с кем-то не из своей сферы. Создать что-то совместное. И я бы хотела прокачать навыки маркетинга, самопрезентации", - говорит Анастасия.

Тюменка Наталья Шадрина оформила самозанятость сразу же после первого заказа на оформление фотозоны крупными цветами, которыми она занимается полтора года. Заявку в акселератор подала, чтобы идти в ногу со временем.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

"Хочу получить знания, узнать, как сейчас, в новых условиях развивается бизнес. Взять современные инструменты для продвижения своего дела. То, что работало вчера, уже не работает, нужно расти дальше", - уверена она.

Участие в акселераторе для самозанятых бесплатное. Программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Второй поток обучения запланирован на осень 2023 г.

Добавим, в Тюменской области самозанятыми являются более 80 тыс. человек.

Анжела Лебедева