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Акселератор самозанятых впервые запустили в Тюменской области

Экономика, 09:17 16 июня 2023

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Акселератор самозанятых впервые запустили в Тюменской области 15 июня. Программа обучения рассчитана на два месяца по трем направлениям: медиа, образование, ручная работа. Опытные предприниматели будут заниматься с самозанятыми сначала по общей программе, затем – по группам.

"Предусмотрены как офлайн, так и онлайн-занятия. Около 100 заявок поступило на акселератор. В чате 80 человек. Наша задача – помочь ребятам начать продвигаться в предпринимательской деятельности. Кураторы будут делиться своим опытом. Мы хотим дать твердые знания, навыки для дальнейшей успешной работы", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" председатель комитета по развитию института самозанятых ТРО "Опора России" Олеся Тихомирова.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Акселератор – совместный проект "Опоры России" и центра "Мой бизнес". По словам Ильяны Багишевой, он является одним из способов оказания поддержки начинающим предпринимателям и тем, кто желает добиться в своем деле чего-то большего.

"Акселератор – это про пользу, про то, где можно научиться определенным навыкам. Это возможность продавать лучше. Ждем от этого проекта обратной связи, хочется работать с вами на ваше же благо", - сказала руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева во время своего приветствия.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

В день открытия для участников прошел нетворкинг и знакомство с программой обучения. В течение месяца будет несколько общих встреч по финансовому планированию, продажам, SMM. После этого они разделятся на группы по определенным направлениям еще на месяц.

Самозанятая, педагог в третьем поколении Анастасия Бабушкина второй год учит английскому языку детей разного возраста. Признается, что сама не против поучиться, поэтому на участие в акселераторе согласилась не раздумывая.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

"Акселератор – отличная площадка познакомиться с кем-то не из своей сферы. Создать что-то совместное. И я бы хотела прокачать навыки маркетинга, самопрезентации", - говорит Анастасия.

Тюменка Наталья Шадрина оформила самозанятость сразу же после первого заказа на оформление фотозоны крупными цветами, которыми она занимается полтора года. Заявку в акселератор подала, чтобы идти в ногу со временем.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

"Хочу получить знания, узнать, как сейчас, в новых условиях развивается бизнес. Взять современные инструменты для продвижения своего дела. То, что работало вчера, уже не работает, нужно расти дальше", - уверена она.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ﻿

Участие в акселераторе для самозанятых бесплатное. Программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Второй поток обучения запланирован на осень 2023 г.

Добавим, в Тюменской области самозанятыми являются более 80 тыс. человек.

Анжела Лебедева

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# акселератор , Мой бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , самозанятость , ТРО Опора России

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