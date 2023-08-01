В Тюмени открыли коворкинг для самозанятых

| Фото: vk.com/moibiztmn | Фото: vk.com/moibiztmn

Коворкинг для самозанятых Workkode по ул. Циолковского, 9 открыл центр "Мой бизнес". Услуга предоставляется совершенно бесплатно.

На территории коворкинга есть всё необходимое для комфортной работы и отдыха: 100 рабочих мест с розетками, бесплатный доступ в интернет, принтерная зона, вебинарная, переговорная, конференц-зал и уютная зона отдыха с горячими напитками и мини-кухней.

Регистрация на работу в помещении по ссылке.

Дополнительная информация по телефону +7 (3452) 499 - 944, доб. 401.

| Фото: vk.com/moibiztmn | Фото: vk.com/moibiztmn

Поддержка оказывается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".