  • 15 августа 202315.08.2023вторник
  • USD101,0399
    EUR110,6847
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

В Тюмени открыли коворкинг для самозанятых

Экономика, 12:36 15 августа 2023

vk.com/moibiztmn | Фото: vk.com/moibiztmn

Коворкинг для самозанятых Workkode по ул. Циолковского, 9 открыл центр "Мой бизнес". Услуга предоставляется совершенно бесплатно.

На территории коворкинга есть всё необходимое для комфортной работы и отдыха: 100 рабочих мест с розетками, бесплатный доступ в интернет, принтерная зона, вебинарная, переговорная, конференц-зал и уютная зона отдыха с горячими напитками и мини-кухней.

Регистрация на работу в помещении по ссылке.

Дополнительная информация по телефону +7 (3452) 499 - 944, доб. 401.

vk.com/moibiztmn | Фото: vk.com/moibiztmn

Поддержка оказывается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# коворкинг , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 15.08.2023Тюменский инвестор возводит спортивный комплекс по редкой опалубочной системе
12:36 15.08.2023В Тюмени открыли коворкинг для самозанятых
11:52 15.08.2023Тюменский студент получил полмиллиона рублей на реализацию стартапа от бизнес-ангела на форуме СУП
11:30 15.08.2023В Тюменской области запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки