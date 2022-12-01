Молодой ученый ТюмГУ стал победителем всероссийского конкурса

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Сотрудник лаборатории фотоники и микрофлюидики ТюмГУ вошел в число победителей Всероссийского молодежного научного конкурса #ВЦЕНТРЕНАУКИ. Он стал лучшим в треке "Передовые цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизированные системы, материалы нового поколения", сообщает пресс-служба вуза.

Мохаммед Аль-Музайкер изучает влияние локальных источников и стоков тепла на перенос микрочастиц и формирование паттернов в тонких слоях жидкости. По его словам, эти процессы имеют решающее значение во многих сферах. К примеру, понимание этих принципов необходимо в случаях, когда наносятся покрытия с заданными функциональными свойствами или, наоборот, очищаются поверхности в электронике и оптике. Также результаты исследований позволяют разработать новые меры для сохранения объектов культурного наследия.

"Наши выводы могут использоваться в биотехнологиях и медицине. Также результаты исследований позволяют разработать новые меры для сохранения объектов культурного наследия", - рассказал Мохаммед Аль-Музайкер.

Исследователь отмечает, что предлагаемый в работе подход имеет такие преимущества, как простота реализации и гибкость. Он может использоваться для создания широкого разнообразия конфигураций паттернов с использованием частиц различных физико-химических свойств и форм, носителей среды.