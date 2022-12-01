  • 20 декабря 202220.12.2022вторник
  • USD66,3474
    EUR70,6196
  • В Тюмени -12..-14 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени в драмтеатре проверили пожарную безопасность

Общество, 18:20 20 декабря 2022

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Инспекторы отдела надзорной деятельности в преддверии новогодних праздников осмотрели помещения Тюменского драматического театра, сообщает региональное управление МЧС России.

Площадь театра - 36 тыс. кв. м, более 1 тыс. зрителей может расположиться в его залах для просмотра новогодних спектаклей.

Инспекторы обследовали выходы и проходы, убедились в отсутствии препятствий в случае возникновения пожара, а также в наличии первичных средств пожаротушения. Всего в декабре в Тюмени запланировано 323 профилактических визита, 268 из них уже провели.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , Тюменский драматический театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 20.12.2022В Тюмени в драмтеатре проверили пожарную безопасность
18:09 20.12.2022Три школьника из Тюмени вышли в финал международного конкурса по математике
18:04 20.12.2022Фактчекинговые площадки научат россиян разоблачать фейки
17:58 20.12.202221 декабря - события дня