В Тюмени в драмтеатре проверили пожарную безопасность

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Инспекторы отдела надзорной деятельности в преддверии новогодних праздников осмотрели помещения Тюменского драматического театра, сообщает региональное управление МЧС России.

Площадь театра - 36 тыс. кв. м, более 1 тыс. зрителей может расположиться в его залах для просмотра новогодних спектаклей.

Инспекторы обследовали выходы и проходы, убедились в отсутствии препятствий в случае возникновения пожара, а также в наличии первичных средств пожаротушения. Всего в декабре в Тюмени запланировано 323 профилактических визита, 268 из них уже провели.