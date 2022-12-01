Тюменские студенты с победой вернулись со Всероссийского инженерного хакатона

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Три команды студентов Тюменского индустриального университета с победой вернулись со Всероссийского инженерного хакатона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Научно-технический конкурс "ВИХрь-2022" прошел на базе Московского политехнического университета. По его итогам команда "neSTORE"стала обладателем диплома II степени и приза в размере 50 тыс. рублей. "Грачи" получили диплом III степени, а "Морошка" отмечена в номинации за лучшее технологическое решение.