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Тюменские студенты с победой вернулись со Всероссийского инженерного хакатона

Общество, 18:46 20 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Три команды студентов Тюменского индустриального университета с победой вернулись со Всероссийского инженерного хакатона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Научно-технический конкурс "ВИХрь-2022" прошел на базе Московского политехнического университета. По его итогам команда "neSTORE"стала обладателем диплома II степени и приза в размере 50 тыс. рублей. "Грачи" получили диплом III степени, а "Морошка" отмечена в номинации за лучшее технологическое решение.

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# ТИУ , Хакатон

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