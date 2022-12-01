Работы российских художников покажут тюменцам в "Конторе пароходства"

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Открытие выставки "Городу и миру" состоится в Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" 23 декабря. Начало в 19 часов, вход бесплатный, сообщает пресс-служба мультицентра.

Экспозиция состоит из работ десяти художников и арт-объединений городов России. В их числе Евгений "Джасур" и Елизавета Фролова из Саратова, арт-группа "Пакет" из Тюмени, Ольга Дякина, Лаборатория медиумов, Софья Дегтярева и Юлия Фиалковская из Санкт-Петербурга, FAN societe из Челябинска, а также Анна Мельниченко и Ольга Михальчук из Москвы. Они представят работы в нескольких стилях: живопись, инсталляция, арт-объекты, видео-арт, фотография, звуковая инсталляция, цифровое искусство.

"Выставка посвящена идее того, что произведение современного искусства — это прежде всего способ коммуникации между художником и зрителем и только потом актуальное высказывание. Тема выставки — отношения человека с собой, своим домом, технологиями и окружающей средой", - отмечают организаторы.

Посетить выставку можно до 31 января. В период работы экспозиции пройдут медиации, а также сопутствующие мероприятия. Расписание встреч появится в группе мультицентра "ВКонтакте" или на сайте конторапароходства.рф.