Названы страны, куда полетят жители Тюменской области на новогодние праздники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ОАЭ, Турция, Таиланд, Израиль и Казахстан — самые популярные страны для новогодних путешествий у жителей Тюмени, сообщает пресс-служба компании "Яндекс".

Таковы результаты анализа, проведенного сотрудниками сервиса "Яндекс Путешествия". Они изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда же пользователи сервиса отправятся на новогодние праздники.

Первое место в списке зарубежных направлений занимают Дубай, Стамбул, Пхукет, Тель-Авив, Астана, Ереван, Алматы, Баку, Бангкок, Ташкент. Из российских направлений у тюменцев популярны Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Махачкала, Калининград, Красноярск, Казань, Надым, Новый Уренгой.

Поездка по России у жителей Тюмени в среднем продлится восемь дней, путешествие за границу — 11 дней. Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека составит 16 тыс. 300 рублей. Цена аналогичного перелета за границу — 53 тыс. 500 рублей. Средняя стоимость ночи в отеле по России — 5 тыс. 460 рублей, за границей — 5 тыс. 700 рублей.

Россияне в целом выбирают для отдыха в новогодние праздники внутри страны Москву, Санкт-Петербург и Сочи, за рубежом — Турцию, Армению и Казахстан.