Дворовая жизнь в жилом комплексе Тюмени

| Фото: ООО СЗ "Улей Девелопмент" | Фото: ООО СЗ "Улей Девелопмент"

Чтобы ребенок с удовольствием играл на улице, нужны две составляющие - пространство, где мама с папой могут за него не переживать, и другие дети. Застройщик "Улей Девелопмент" нашел простые варианты, как это организовать.

На одном из первых мест у родителей – забота о безопасности ребенка. В ЖК "Дебют" закрытый двор. Попасть на территорию могут только жители комплекса по магнитным ключам. Поскольку чужим доступ закрыт, детей можно спокойно отпускать на прогулку. Но безопасность предполагает также заботу о здоровье ребенка, поэтому надо обращать внимание даже на такую, казалось бы, мелочь, как материалы, из которых сделано оборудование для детских площадок. Поэтому компания "Улей Девелопмент" работает только с проверенными поставщиками и внимательно следит за соответствием оборудования всем установленным стандартам.

При проектировании детских площадок основной упор сделан на развитие soft skills с раннего возраста в самом удобном для ребенка формате — через игру. Например, комплексы-башни с сетью помогают детям развивать фантазию и самостоятельно придумывать игры. Предусмотрены не просто качели, а "пружинки", "вертушки-чаши" или качели-гнезда, которые двигаются непредсказуемо, и ребенок учится ориентироваться и продумывать траекторию движения. Немаловажно, что игровые площадки разделены по возрастам: от 1 до 6 и от 6 до 11 лет. Для подростков есть зона воркаута и зона с установленными спортивными тренажерами. Кроме того, в ЖК разработаны и специальные закольцованные транспортные площадки – асфальтированное покрытие с разметкой проезжей части, светофорами и дорожными знаками. На территории ЖК в следующем году появится спортивная площадка для футбола и баскетбола. Зимой корт легко переоборудовать в каток, где можно играть в хоккей или кататься на коньках. Чтобы собрать команду, надо только кинуть клич в общедомовой чат.

А пока такой площадки нет, застройщик совместно с администрацией Ленинского административного округа уже второй год подряд оборудуют каток неподалеку.

"Каток на данном участке мы оборудуем во второй раз. В прошлом году поддержали инициативу жителей, и каток пользовался большим успехом у детей и взрослых. В этом году решили превратить заливку катка в традицию. Использовали тот же участок, со свободным доступом и в удалении от дороги. Очистили площадку от снега, залили ровное ледовое полотно в несколько слоев и на регулярной основе поддерживаем хорошее состояние льда, очищаем от снега и выравниваем" — рассказывает директор по строительству компании "Улей Девелопмент" Дмитрий Гурский.

Информация предоставлена ООО СЗ "Улей Девелопмент".

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