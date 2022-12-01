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Карантин по бешенству животных введен в деревне Благодатное Тюменской области

Общество, 17:40 21 декабря 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введен в деревне Благодатное Казанского района с 21 декабря. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В населенном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

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# карантин по бешенству

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