Карантин по бешенству животных введен в деревне Благодатное Тюменской области

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введен в деревне Благодатное Казанского района с 21 декабря. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В населенном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.