Центр травматологии и ортопедии открыли в Тюмени

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Центр травматологии и ортопедии открылся в Тюменском многопрофильном консультативно-диагностическом центре. Его возглавил врач-травматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Юрий Господенко, сообщает департамент здравоохранения региона.

Новое подразделение создано для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям области по профилю "травматология и ортопедия".

"Цель центра – развитие полного цикла лечения заболеваний костно-мышечной системы, включающего осмотр врача-специалиста, обследование пациента, медикаментозное лечение, в том числе в условиях дневного стационара, решение вопроса о необходимости оперативного вмешательства, реабилитацию и дальнейшее динамическое наблюдение", - рассказал Юрий Господенко.

На начальном этапе принимать будут пациентов, прикрепленных к поликлинике №6 и по направлению из травматологического пункта ОКБ № 2. Кроме того, направить жителей Тюмени и Тюменской области в новый центр могут и врачи-специалисты медицинского учреждения. Показаниями для этого являются установление и уточнение диагноза в связи с нетипичным течением заболевания, коррекция лечения в сложных случаях, решение вопросов о необходимости стационарного, в том числе планового оперативного лечения, а также для проведения экспертизы трудоспособности.

В Центре травматологии и ортопедии уже начали применять такие передовые методы лечения, как ортобиология.

"Это инновационное направление в медицине, ориентированное на использование биологических материалов в виде инъекций плазмы, обогащенной тромбоцитами человека, которые применяются для восстановления поврежденной структуры опорно-двигательного аппарата и запуска природных регенерирующих процессов в организме", – добавил специалист.

В перспективе планируется развивать малоинвазивные стационарзамещающие методы лечения оказания специализированной травматологической помощи. Это улучшит качество лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата.