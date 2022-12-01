Россия, по оценке эксперта, выстояла в условиях беспрецедентных санкций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россия выстояла в условиях беспрецедентных санкций, которые никогда не применялись даже в условиях холодной войны. И это, по словам политолога, директора Республиканского центра русского языка и культуры Руслана Лугового (Республика Дагестан), говорит о стратегически правильно выбранной позиции руководства страны.

Во-первых, отмечает он, в открытых данных экономической ситуации давались не все сведения о реальной картине экономического состояния России. "И это совершенно правильное решение в целях безопасности, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Анализ западных экономистов оказался неверен. Во-вторых, оперативность правительства РФ, которое не только реагирует, но и предупреждает развитие ситуации, что наглядно говорит о качественном подходе к работе в критических условиях".

Экономика России в 2022 году, по оценке специалистов, выстояла в условиях санкционного давления. Прогнозы международных организаций о том, что Россию ждет катастрофическое падение экономики, не сбылись.

Эксперты отмечают, что экономика находится в состоянии равновесия и это, во многом, стало результатом действий правительства РФ. Инфляция, ускорившаяся в первой половине года, существенно замедлилась. Стабилизировалась ситуация в важнейших отраслях промышленности. Прежде всего, в добывающей и обрабатывающей. На курсе рубля позитивно сказалось решение о переводе иностранных потребителей российских энергоресурсов на оплату в рублях. Произошло постепенное восстановление импорта за счет упрощения таможенных процедур и других мер нефинансового характера.