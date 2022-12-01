Эксперт призвала оперативно отвечать на запросы молодежи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Говорить с молодежью на одном языке важно и нужно. Но не менее важно понять, какой это язык. Так заслуженный экономист Республики Северная Осетия-Алания, кандидат социологических наук Алета Цориева откликнулась на слова губернатора Тюменской области Александра Моора, который принял участие в заседание Государственного Совета РФ, где были рассмотрены вопросы молодежной политики в современных условиях.

Чтобы эффективно решать задачи в сфере молодежной политики, поставленные президентом России, очень важно, отметил Александр Моор, говорить с молодежью на одном языке, понимать молодых людей, слышать их запрос и оперативно на него отвечать.

И желательно, по словам Алеты Цориевой, чтобы общим языком общения был не практикуемый ныне молодежью полумат, а, литературный язык, способный воспитать не потребителя услуг и товаров, а высоконравственную личность. "Личность, которая осмысливает и оценивает последствия своих действий и бездействия, стремится к развитию, сохранению и защите своей страны", - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Сегодня в нашей стране, как отметил на заседании Госсовета Владимир Путин, молодых людей около 40 млн человек. "Они по природе своей призваны идти вперед, совершать прорывы, которые прежде казались невозможными. Нам нужно всемерно помогать им на этом пути, формировать условия для максимального раскрытия их потенциала, чтобы они могли проявить себя, найти дело, которое позволит реализоваться, быть востребованным", – заявил он.

Во многих регионах, в том числе в Тюменской области, уже есть успешный практический опыт привлечения к профилактической работе наставников, благотворительных, добровольческих организаций.

"Опорой и одним из главных наших партнеров в профилактике должно стать Российское движение детей и молодежи "Движение первых". Для этого в его деятельность необходимо включать наставнические мероприятия в различных форматах. Это позволит организовать индивидуальную работу с уникальным подходом к каждому ребенку", – уверен Александр Моор.