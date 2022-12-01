Тюменцы могут поучаствовать во всероссийском конкурсе законотворческих инициатив

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стартовал первый отборочный тур всероссийского конкурса "Моя законотворческая инициатива", который продлится до конца апреля 2023 года. Тюменцы могут отправить свои работы до 1 марта 2023 года, сообщает пресс-служба областной думы.

В конкурсе могут принять участие школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты от 14 до 35 лет, проживающие в Тюменской области. Победители тура станут участниками второго заочного этапа конкурса.

Заключительный этап состоится в мае 2023 года в Москве. Победители получат право стать членами общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе без участия в дополнительном испытании.

Добавим, Тюменская областная дума проводит региональный этап конкурса уже в пятнадцатый раз. За это время 53 работы стали победителями и лауреатами Всероссийского этапа конкурса.

Более подробную информация об организации и проведении первого этапа конкурса можно узнать по ссылке.