  • 23 декабря 202223.12.2022пятница
  • USD72,1306
    EUR76,6446
  • В Тюмени -8..-10 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы могут поучаствовать во всероссийском конкурсе законотворческих инициатив

Общество, 08:28 23 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стартовал первый отборочный тур всероссийского конкурса "Моя законотворческая инициатива", который продлится до конца апреля 2023 года. Тюменцы могут отправить свои работы до 1 марта 2023 года, сообщает пресс-служба областной думы.

В конкурсе могут принять участие школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты от 14 до 35 лет, проживающие в Тюменской области. Победители тура станут участниками второго заочного этапа конкурса.

Заключительный этап состоится в мае 2023 года в Москве. Победители получат право стать членами общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе без участия в дополнительном испытании.

Добавим, Тюменская областная дума проводит региональный этап конкурса уже в пятнадцатый раз. За это время 53 работы стали победителями и лауреатами Всероссийского этапа конкурса.

Более подробную информация об организации и проведении первого этапа конкурса можно узнать по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , областная дума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:17 23.12.2022Россия, по оценке эксперта, выстояла в условиях беспрецедентных санкций
09:08 23.12.2022В Комсомольском сквере для тюменцев подготовили "Ушастую викторину"
08:56 23.12.2022Тюменцев приглашают совершить путешествие в страну "сНежной сказки"
08:42 23.12.2022Мастер-классы и игры организуют в Тюмени в каникулы для семей мобилизованных