Арендные дома в Тюмени откроют до конца 2025 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арендные дома запустит ДОМ.РФ в 15 регионах России до конца 2025 года. В проект по направлению "Аренда для граждан" попала и Тюмень.

Об этом во время открытия арендного дома "Сердце Столицы" в Москве сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, компания продолжает развивать цивилизованный рынок аренды в регионах.

"Планируем, что до конца 2025 года в нашем портфеле будут проекты в 15 субъектах. По-прежнему будем делать акцент на запросе регионов — мы готовы предлагать разные форматы аренды: коммерческая, корпоративная, студенческая и льготная. Сегментированный подход позволяет не только улучшать жилищные условия людей, но решать задачи в сфере привлечения и сохранения кадров, развития системы образования, поддержки крупных производств", — отметил Мутко.

ДОМ.РФ планирует реализовать арендные проекты по направлению "Аренда для граждан" в Липецке, Иркутске и Тюмени. Также в Тамбове и Владивостоке будут построены арендные дома для студентов Державинского университета и ВВГУ. Суммарно это будет более 700 квартир. В этих регионах уже действуют льготы по налогу на имущество для организаций, которые занимаются развитием рынка цивилизованной аренды.