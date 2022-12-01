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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в аварии погибли четыре человека

Происшествия, 13:20 23 декабря 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре человека погибли в аварии в Уватском районе на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai и большегруз Volvo, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу. Возможно, водитель уснул за рулем. В машине находились пять человек.

Водитель, предположительно житель Тюмени, и трое пассажиров скончались на месте аварии, четвертого пассажира доставили в больницу.

В настоящее время личности погибших и пострадавшего выясняются. Движение на автодороге не ограничено. На месте работает начальник отдела ГИБДД по Уватскому району Дмитрий Поспелов.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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