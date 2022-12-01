Водитель Chevrolet Aveo погиб после столкновения с большегрузом на трассе Тюмень — Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Chevrolet Aveo погиб в аварии на 70-м км автодороги Тюмень — Омск 23 декабря, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Здесь столкнулись Chevrolet Aveo и большегруз Mercedes. По предварительным данным, Chevrolet выехал на встречную полосу после обгона.

"Удар был такой силы, что у машины оторвало колесо и вырвало двигатель. Большегруз протащил Chevrolet несколько десятков метров, полностью остановился только после этого. Водитель легковушки погиб. Его личность устанавливается", — рассказали в ГИБДД.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение на автодороге идет по одной полосе в двух направлениях, в реверсивном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции призывают быть внимательными на трассах, сбавлять скорость.

На автодорогах Тюменской области — сложная дорожная и погодная ситуация. Аварийная обстановка резко обострилась. Госавтоинспекция рекомендует ограничить загородные поездки до улучшения погодных условий.