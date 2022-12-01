Жителю Омутинского района дали три года колонии за сбор дикой конопли

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три года колонии получил житель Омутинского района за сбор дикорастущей конопли, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что обвиняемый в августе в ограде заброшенного дома с. Большой Краснояр нарвал пакет дикой конопли.

На попутном транспорте мужчина в состоянии наркотического опьянения отправился в с. Омутинское и был задержан сотрудниками полиции. У него изъято 280 гр марихуаны.

Ранее подсудимый был осужден к 200 часам обязательных работ и лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования.