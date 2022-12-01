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Единое пособие на детей и беременных объединит пять ныне действующих

Общество, 18:42 23 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области смогут подать заявление на получение единого пособия на детей и по беременности на портале Госуслуг, в МФЦ, лично в клиентской службе Социального фонда России с 1 января 2023 года.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" рассказала заместитель директора регионального департамента социального развития Ирина Ожогина.

На сегодняшний день действуют пять мер поддержки, которые предусматривают ежемесячную выплату: в связи с рождением или усыновлением первого ребенка до исполнения ему трех лет, третьего или последующего до того же возраста, на детей от трех до пяти и от восьми до 18 лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Единое пособие объединит их и будет выплачиваться беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки до 12 недель, и родителям детей до 17 лет.

Размер пособия будет рассчитываться дифференцировано и может составить 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума для детей (14 тыс. 375 руб.) или для трудоспособного населения (15 тыс. 669 руб.).

"В случае получения семьей стопроцентной выплаты одной из пяти мер поддержки лучше дождаться, пока срок ее назначения истечет, и только потом подать заявление на единое пособие", - подчеркнула Ирина Ожогина.

На детей, рожденных до 1 января 2023 года, родители могут подать заявление на "старые" выплаты, проанализировав какой вариант выгоднее. Перейти на получение единого пособия можно в любой момент, но после его назначения вернуться к "старым" выплатам уже нельзя.

Инна Кондрашкина

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# беременная женщина , дети , Ирина Ожогина , пособия

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