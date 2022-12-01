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Федеральные автотрассы - под особым контролем тюменских госавтоинспекторов

Происшествия, 16:51 24 декабря 2022

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области

52 человека погибли в ДТП на федеральных автодорогах в Тюменской области в 2022 году, 391 человек ранен. Это намного меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Стабилизирована аварийная обстановка на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск - количество погибших снизилось почти на 70 процентов.

Сейчас тюменская госавтоинспекция установила особый контроль за федеральными трассами. В преддверии новогодних праздников госавтоинспекторы особое внимание обратят на соблюдение правил перевозки детей в автомобилях, режима труда и отдыха водителей.

Из-за предновогоднего увеличения ДТП с участием большегрузов, водителей-дальнобойщиков призовут к безопасности через СБ-радиостанции, которые есть практически у каждого водителя фур.

Водителям легковых автомобилей, многие из которых в эти дни направляются в Тюмень за праздничными покупками, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют снижать скорость и учитывать интенсивность движения, избегая маневров обгона и выезда на встречную полосу.

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