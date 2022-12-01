На гарнир к мясу рекомендуют подавать овощи и зелень

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

На гарнир к мясу рекомендуют подавать овощи и зелень. В них содержатся элементы, которые способствуют расщеплению белков и к тому же они богаты витаминами, микроэлементами и полезными кислотами, рассказали специалисты управления Роспотребнадзора Тюменской области.

Именно поэтому лучше заменять привычные макароны или картошку на овощи. Кроме того, из-за низкой калорийности овощей можно съесть гораздо больше, чем тех же макарон. Так желудок наполнится, а пользы будет больше. К том уже вместе с зеленью организм получает полезную для кишечника клетчатку. Она служит источником пищи полезных бактерий. А от здоровья кишечника часто зависит и состояние всего организма.

Еще один аргумент в пользу овощей и зелени – это нутриенты. Они-то и помогают расщеплять белки, жиры и углеводы, а значит и переваривать довольно тяжелые для пищеварения мясные продукты, сообщает "Тюменская область сегодня".