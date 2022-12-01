17 пьяных водителей задержали инспекторы в Тюменской области за сутки

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

17 пьяных водителей задержали в Тюменской области за сутки, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В селе Аслана Ялуторовского района инспекторы задержали 56-летнего водителя. Мужчина рассказал, что выпил в гостях полторы кружки пива и поехал домой. Показания алкотестера - 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

Утром в тобольском микрорайоне Иртышский задержан автомобиль "Лада Приора" под управлением нетрезвого 28-летнего тоболяка. Водитель вез дочь в школу. Автомобиль не стоит на учете в Госавтоинспекции. Номерные знаки были изъяты на месте, машину эвакуировали на спецстоянку.