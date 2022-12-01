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96 почтовых отделений в Тюменской области адаптировали для людей с инвалидностью

Общество, 19:32 25 декабря 2022

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

96 почтовых отделений адаптировали для людей с инвалидностью в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Ялуторовске. А также в районных центрах и отдалённых территориях Тюменской области. Узнать такие отделения можно по информационным вывескам со шрифтом Брайля на фасадах и почтовых ящиках для корреспонденции.

Для посетителей с нарушением зрения на ступенях лестниц размещена контрастная разметка, а на полу клиентского зала – тактильные напольные указатели. Заходить в почтовые отделения можно с собакой-проводником.

Кроме того, в 73 отделениях установлены пандусы с поручнями или подъёмные платформы. Все сотрудники Почты, работающие с клиентами, прошли курс по этике общения с людьми с инвалидностью.

В Почте России отметили, что доступная среда уже создана в 22% отделений, а также в головном офисе. В всего за год числе отделений, адаптированных для людей с инвалидностью, достигло по всей России 8,3 тыс., сообщает "Мегатюмень".

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# доступная среда , Почта России

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