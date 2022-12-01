Посылки с продуктами и лекарствами направило в Краснодон тюменское отделение "Союза женщин России"

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

567 индивидуальных посылок со сладостями, тушенкой, паштетами, консервами, медицинскими препаратами, теплыми вещами и открытками отправили представители Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" в Краснодон. Дополнительно сформировано 26 монокоробок с одеждой, обувью и всем необходимым, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

Отдельные сумки с продуктами питания – маслом, крупами, сахаром, печеньем, сладостями и новогодними подарками для детей – передали в социальные гостиные региона для семей участников специальной военной операции. Они укомплектованы, в том числе, и на личные средства депутатов Тюменской областной думы.

Председатель Тюменского регионального отделения "Союза женщин России", заместитель председателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик выразила слова благодарности всем, кто включился в эту работу и поддержал – представителям органов власти, коллективам предприятий, клубам ветеранов, землячествам и всем неравнодушным тюменцам.

Ранее региональное отделение "Союза женщин России" уже отправляло для госпиталя Краснодона 816 новогодних посылок для раненых и персонала лечебного учреждения. В них были консервы, сгущенка, сладости к чаю, средства личной гигиены, теплые подарки – палантины, варежки и носки, новогодние сувениры, а также поделки и рисунки тюменских детей. В каждую коробку женщины положили по открытке от тюменского отделения с благодарностью краснодонцам за их мужество, трудную и почетную работу.

С начала введения военной операции тюменская женская организация направила на Донбасс более 186 тонн гуманитарной помощи. Сбор продолжается, поучаствовать в нем может абсолютно каждый.