  • 26 декабря 202226.12.2022понедельник
  • USD68,6760
    EUR73,0407
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Посылки с продуктами и лекарствами направило в Краснодон тюменское отделение "Союза женщин России"

Общество, 14:07 26 декабря 2022

Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

567 индивидуальных посылок со сладостями, тушенкой, паштетами, консервами, медицинскими препаратами, теплыми вещами и открытками отправили представители Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" в Краснодон. Дополнительно сформировано 26 монокоробок с одеждой, обувью и всем необходимым, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

Отдельные сумки с продуктами питания – маслом, крупами, сахаром, печеньем, сладостями и новогодними подарками для детей – передали в социальные гостиные региона для семей участников специальной военной операции. Они укомплектованы, в том числе, и на личные средства депутатов Тюменской областной думы.

Председатель Тюменского регионального отделения "Союза женщин России", заместитель председателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик выразила слова благодарности всем, кто включился в эту работу и поддержал – представителям органов власти, коллективам предприятий, клубам ветеранов, землячествам и всем неравнодушным тюменцам.

Ранее региональное отделение "Союза женщин России" уже отправляло для госпиталя Краснодона 816 новогодних посылок для раненых и персонала лечебного учреждения. В них были консервы, сгущенка, сладости к чаю, средства личной гигиены, теплые подарки – палантины, варежки и носки, новогодние сувениры, а также поделки и рисунки тюменских детей. В каждую коробку женщины положили по открытке от тюменского отделения с благодарностью краснодонцам за их мужество, трудную и почетную работу.

С начала введения военной операции тюменская женская организация направила на Донбасс более 186 тонн гуманитарной помощи. Сбор продолжается, поучаствовать в нем может абсолютно каждый.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гуманитарная помощь , Наталья Шевчик , Союз женщин России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:07 26.12.2022Посылки с продуктами и лекарствами направило в Краснодон тюменское отделение "Союза женщин России"
13:34 26.12.2022Эксперт призвала оперативно отвечать на запросы молодежи
12:51 26.12.2022Тюменские студенты-медики победили во всероссийской олимпиаде по нейрохирургии
12:28 26.12.2022Контроль на федеральных трассах Тюменской области усилят перед новогодними праздниками