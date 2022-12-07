Посылки со сладостями направило тюменское отделение "Союза женщин России" в зону СВО

| Фото: Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" | Фото: Тюменского регионального отделения "Союза женщин России"

Сладости, конфеты, пряники, шоколад и сгущенку передали представители Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" мужчинам, отправляющимся в зону проведения специальной военной операции. Активистки организации пожелали тюменцам победы и поскорее вернуться домой, сообщает региональное отделение "Единой России".

Ранее они направили бойцам более 300 коробок с теплыми вещами, носками, перчатками, шапками и балаклавами, предметами личной гигиены. К сбору гуманитарной помощи подключились организации со всей области. В каждую посылку вложили также письма и рисунки от детей.

Тюменцы из батальона "Сибирь" в свою очередь направили видеообращение со словами благодарности женской организации и правительству Тюменской области, которое помогает и организовывает доставку гуманитарной помощи.

"От лица земляков, которые находятся непосредственно на линии столкновения, хотим передать вам слова благодарности за то, что не забываете и помогаете нам, все это греет наши души и сердца", – говорится в видеообращении.

Тюменское региональное отделение "Союза женщин России" продолжает сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Принять участие в акции могут все желающие. В планах у организации направить следующей посылкой индивидуальные аптечки и новогодние подарки для бойцов и женщин-медиков, которые работают в госпиталях.