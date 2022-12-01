Тюменский "Рубин" стал обладателем PARI Кубка Союза

| Фото: vk.com/hc_rubin_tyumen | Фото: vk.com/hc_rubin_tyumen

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" стал обладателем PARI Кубка Союза по итогам турнира в Жлобине. Матч с белорусским "Металлургом" закончился со счетом 3:1, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Шайбами в составе победителей отметились Никита Попугаев, Дмитрий Лютов и Никита Мокин.

Главный тренер "Рубина" Денис Ячменев отметил, что финал получился напряженным, прошел при аншлаге.

"Результатом, конечно же, доволен. Атмосфера вокруг турнира великолепная, ажиотаж был огромным, не только мы, но и наши соперники подарили болельщикам настоящий праздник. Все здорово, все понравилось. Два дня пролетели очень быстро. Порадуемся победе и начнем готовиться к следующей игре. Завтра летим в Санкт-Петербург, где в среду нам предстоит матч PARI ВХЛ против "Динамо", - рассказал он.