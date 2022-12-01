Тюменская область помогла Краснодону отремонтировать пять дорог и две больницы

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В Краснодоне, благодаря Тюменской области, полностью отремонтировали пять дорог, в городской больнице произвели капитальный ремонт всего здания, продолжается ремонт детской больницы. Об этом на заключительном заседание Общественной палаты Тюменской области третьего созыва рассказал член Общественной палаты Луганской народной республики, председатель профсоюзной организации угольщиков Краснодона Николай Работин.

"Город начал преображаться, - отметил он. - Жители Донецкой народной республики и Луганской народной республики передают вам огромную благодарность".

Геннадий Чеботарёв, напомнил, что в этом году Общественная палата Тюменской области заключила соглашение с Общественной палатой Луганской народной республики. "Стороны договорились о совместной деятельности, направленной на укрепление институтов гражданского общества, расширение общественных связей, обмен опытом, а также содействие к укреплению дружеских отношений, - сказал он. - Нам предстоит вместе активно включиться в процесс восстановления наследия, продолжая славные традиции нашего многонационального народа".