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Более 60 тюменских одаренных детей участвуют в зимней многопрофильной смене

Общество, 17:36 26 декабря 2022

информационно-методический центр Тюмени | Фото: информационно-методический центр Тюмени

66 тюменских школьников – победителей олимпиад и творческих конкурсов – "прокачают" знания и навыки на многопрофильной смене для одаренных детей "Созвездие талантов", стартовавшей в городе, сообщает департамент образования Тюмени.

В 2022 году традиционное мероприятие впервые интегрировано на площадки учреждений дополнительного образования. Ребята, увлеченные физикой и химией, занимаются в детском технопарке "Кванториум".

Профориентационная площадка для начинающих дизайнеров организована на базе детско-юношеского центра "Вероника". Участники направления "Литература и искусство" проведут смену в Центре эстетического воспитания "В доме Буркова".

Как сообщила начальник отдела воспитания и социализации информационно-методического центра Тюмени Наталья Кузнецова, программы занятий для одаренных школьников разработаны сразу двумя методическими командами. Обучение ведется как по основным предметам школьного цикла, так и по развивающим программам дополнительного образования. Полученные опыт и знания ребята применят в проектной деятельности по своим направлениям.

По итогам трех дней смены школьники получат сертификаты об освоении модульной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Созвездие талантов".

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# конкурсы , школьники

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