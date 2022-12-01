Сбежавшего северного оленя ищут в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два северных оленя сбежали с базы "Озеро чемпионов", одного из них нашли на 9 км Велижанского тракта у СНТ "Плодовое". Тюменцев просят помочь в поисках и сообщить о местонахождении животного по телефону базы 79097417188.

О побеге корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил предприниматель Юрий Лаптандер. Он решил организовать катание детей и взрослых на северных оленях, для чего привез на фуре из поселка Панавевска Ямальского района трех самцов животных.

Оленей поместили в подготовленный загон и не обратили внимания на небольшую лазейку, а вот четвероногие любители ягеля ее заприметили и вырвались на свободу. В стойле остался только вожак по кличке Топотун.

"Олени ручные, приучены к упряжке, людей не боятся, если увидите животное, позвоните и придержите до нашего приезда", - обратился к тюменцам Юрий Лаптандер.

Он добавил, что, скорее всего, самцы решили попастись, поесть находящуюся под снегом траву. Предложенное хозяином сено пришлось им не по вкусу. Мужчина предположил, что сначала олени держались вместе, но потом их, возможно, испугали собаки.

Свою помощь с коптером предложили сотрудники МЧС, но пока оленя не нашли.

Юрий Лаптандер рассказал, что покататься на оленях можно будет в ближайшее время – перед и во время новогодних праздников, а также пока лежит снег. Вернувшемуся же оленю и его пока еще отсутствующему собрату предприниматель решил дать клички, чтобы больше не сбегали.

Инна Кондрашкина