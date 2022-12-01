150 тысяч рублей смогут получать ежемесячно стипендиаты программы "Автор"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По 150 тыс. рублей в месяц смогут получать ежемесячно талантливые сценаристы-участники стипендиальной программы "Автор", сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Стипендиальную программу для сценаристов "Автор" запустили Фонд кино и департамент труда и занятости населения Тюменской области. Стать ее участником может любой человек, получивший образование в области кинодраматургии в последние десять лет. Заявка должна включать синопсис и пример завершенной сцены с диалогом персонажей.

Стипендиатов ждут ежемесячная выплата в размере 150 тыс. рублей, право на оплату дополнительного кинодраматургического образования, помощь редакторской группы, организационное и юридическое сопровождение.

Заявки принимаются по 15 февраля 2023 года. С подробностями можно ознакомиться на сайте Фонда кино.