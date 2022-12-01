  • 28 декабря 202228.12.2022среда
  • USD69,9346
    EUR74,1829
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

150 тысяч рублей смогут получать ежемесячно стипендиаты программы "Автор"

Общество, 11:43 28 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По 150 тыс. рублей в месяц смогут получать ежемесячно талантливые сценаристы-участники стипендиальной программы "Автор", сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Стипендиальную программу для сценаристов "Автор" запустили Фонд кино и департамент труда и занятости населения Тюменской области. Стать ее участником может любой человек, получивший образование в области кинодраматургии в последние десять лет. Заявка должна включать синопсис и пример завершенной сцены с диалогом персонажей.

Стипендиатов ждут ежемесячная выплата в размере 150 тыс. рублей, право на оплату дополнительного кинодраматургического образования, помощь редакторской группы, организационное и юридическое сопровождение.

Заявки принимаются по 15 февраля 2023 года. С подробностями можно ознакомиться на сайте Фонда кино.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выплаты , кино , фильмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 28.12.2022135 старшеклассников УФО пройдут обучение в медико-фармацевтической школе в Тюмени
12:16 28.12.2022Печки, носилки, подарки и открытки с Новым годом передали ишимцы бойцам СВО
12:05 28.12.2022Прожить 2023 год в движении рекомендует нумеролог из Тюмени
11:54 28.12.2022В Тюменской области в новогодние праздники ГИБДД будет "ловить" пьяных водителей