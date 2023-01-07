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До конца марта тюменцы могут сходить на выставку "Живопись иглой: российские традиции и сибирские инновации"

Общество, 17:03 07 января 2023

фондкультурныхинициатив.рф | Фото: фондкультурныхинициатив.рф

Бесплатная выставка "Живопись иглой: российские традиции и сибирские инновации" открыта в музее "Дом Машарова" до конца марта 2023 года. Здесь представлена коллекция "Вейя", выполненная с применением техник золотного шитья.

Изделия создали тюменские студенты в рамках проекта Школа креативных индустрий "Золотая нить Сибири", который выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив.

"Мы соединили традиции с современностью. В этом была сложность, но такой эксперимент, к нашему счастью, удачно прошел. Когда представляли коллекцию в Москве, то гости, заходя в зал и смотря издалека на работу наших ребят, думали, что это кружево. Это, мне кажется, самая высокая оценка нашего труда – мы сделали абсолютно новый продукт, который интересен и востребован. А самое главное, что студенты настолько вовлеклись в этот процесс, что и дальше генерируют идеи. В принципе, задача такая и стояла, чтобы научить их во время проекта на мастер-классах и фокус-группах новым компетенциям, чтобы они дальше самостоятельно творили", - пояснила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" магистр музеологии, руководитель Школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири" Елена Сулейманова.

По результатам трех фокус-групп, которые провели эксперты в школе, студенты совместно с опытными наставниками изготовили сувенирную продукцию с использованием техник золотного шитья. Это: два "Конька-Горбунка", "Северный олень", "Конь", "Соболь" и "Пегас".

"Перед каждой встречей мы изучали историю, если это, например, сувенирная продукция, то приглашали эксперта по истории промыслов нашего региона. То есть это не просто креатив", - пояснила магистр музеологии.

Также тюменцы могут увидеть на выставке эксклюзивные аксессуары одежды: "Поруч", "Наплечник", "Головной убор", "Портупея", "Пояс" и другие изделия одежды и аксессуары для коллекции "Вейя", которая носит характер исторической интерпретации. В ее основу легли собирательные образы народов Тюменской области – это коренные жители Сибири - финно-угорские народы, представители тюркских и славянских народностей.

"При этом, мы использовали катон, замшу, кожу, мех. Материалы, не подходящие для старинной техники, потому что золотное шитье исторически использовалось на бархате, парче, то есть на тех тканях, которые сегодня в обычной жизни практически не встречаются. А раз проект направлен на молодежь, то создавали все из того, что сейчас носят молодые люди. Получились просто великолепные потрясающие образцы", - добавила Елена Сулейманова.

Больше о сибирских промыслах, в частности о золотном шитье, можно узнать в рабочие часы музея по адресу: ул. Ленина, 24.

Виктория Макарова

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# выставка , золотное шитье , музей Дом Машарова

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