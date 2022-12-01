  • 28 декабря 202228.12.2022среда
  • USD69,9346
    EUR74,1829
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Встречу с женами мобилизованных провели в Тобольске

Общество, 16:53 28 декабря 2022

ТРО "Единая Россия" | Фото: ТРО "Единая Россия"

Женам мобилизованных рассказали о существующих мерах поддержки, обсудили интересующие вопросы и вручили новогодние подарки на встрече в Тобольске, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

"Важно поддерживать семьи мобилизованных, помогать им в решении имеющихся проблем, чтобы военнослужащие знали, что об их семьях заботятся", - подчеркнул секретарь ТРО "Единой России" Андрей Артюхов и добавил, что такие встречи проводятся в Ишиме и Тюмени.

По словам главы Тобольска Максима Афанасьева, в Тобольске для поддержки семей военнослужащих еще в октябре запустили несколько проектов. В центре города открылась социальная гостиная. Почти 90 семьям помогли в быту. К примеру, заготовить дрова и завершить ремонт.

Тоболячка Кристина поблагодарила за внимание к семьям военнослужащих. Ее мужа мобилизовали в октябре.

"Мы женаты четыре года, надолго не расставались, и мое самое большое желание, чтобы муж скорее вернулся домой. Мы с дочками его очень ждем!", - сказала она.

На встрече также вручили благодарственные письма волонтерам, собирающим и доставляющим грузы с необходимыми вещами для военных в зону проведения спецоперации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Андрей Артюхов , Максим Афанасьев , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:48 28.12.2022Единое окно цифровых услуг для тюменцев запустила Почта России
17:37 28.12.2022Тюменская область передала бойцам в зону СВО квадракоптеры и цифровые радиостанции
17:15 28.12.2022Тюменские "моржи" в Новый год устроят заплыв под бой курантов
17:04 28.12.2022Первых пациентов приняла новая SMART-амбулатория в Тобольском районе