Встречу с женами мобилизованных провели в Тобольске

| Фото: ТРО "Единая Россия" | Фото: ТРО "Единая Россия"

Женам мобилизованных рассказали о существующих мерах поддержки, обсудили интересующие вопросы и вручили новогодние подарки на встрече в Тобольске, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

"Важно поддерживать семьи мобилизованных, помогать им в решении имеющихся проблем, чтобы военнослужащие знали, что об их семьях заботятся", - подчеркнул секретарь ТРО "Единой России" Андрей Артюхов и добавил, что такие встречи проводятся в Ишиме и Тюмени.

По словам главы Тобольска Максима Афанасьева, в Тобольске для поддержки семей военнослужащих еще в октябре запустили несколько проектов. В центре города открылась социальная гостиная. Почти 90 семьям помогли в быту. К примеру, заготовить дрова и завершить ремонт.

Тоболячка Кристина поблагодарила за внимание к семьям военнослужащих. Ее мужа мобилизовали в октябре.

"Мы женаты четыре года, надолго не расставались, и мое самое большое желание, чтобы муж скорее вернулся домой. Мы с дочками его очень ждем!", - сказала она.

На встрече также вручили благодарственные письма волонтерам, собирающим и доставляющим грузы с необходимыми вещами для военных в зону проведения спецоперации.