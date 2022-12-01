Любимые романсы Алябьева прозвучали в музыкальном салоне в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Романсы Александра Алябьева "Нищая", "Соловей", "Трубадур", "Прощание гусара", "Зимняя дорога", "Иртыш" прозвучали в импровизированном музыкальном салоне XIX века в Специальной библиотеке для слепых 28 декабря. Здесь прошло очередное занятие клуба краеведения "Тюменское притяжение" на тему "Сибирский соловей".

По словам ведущего библиографа учреждения Людмилы Максимовой, салон в библиотеке открывается один раз в год. Участники рассматривают на нем творчество тюменских музыкантов разных времен.

Она рассказала, что Александр Алябьев родился в семье тобольского губернатора. Его отец много привнес в губернию: открыл театры, школы, мануфактурное производство и первую в Сибири типографию. И самое главное - подарил миру замечательного музыканта, который написал множество прекрасных романсов.

"Александр Алябьев стоит у основ романсиады. Немного наивные, лирические, но неизменно проникающие в душу, его произведения задали новое для того времени направление. Они вошли в моду, стали салонным жанром и несомненно привлекали публику", - отметила библиограф.

Людмила Максимова добавила, что родоначальник русского романса прожил удивительную жизнь, насыщенную самыми разнообразными событиями. В ней было все: романтические метания молодости, гусарская отвага и удаль, поиски собственного пути в музыкальном творчестве. Его не обошли пресловутые сума и тюрьма. За воинскую доблесть в Отечественной войне Александр Алябьев удостоен двух орденов. На войне он познакомился с легендарным Денисом Давыдовым и написал на его стихи шесть новых романсов.

Всего Александр Алябьев создал около 200 романсов, шесть опер и 20 музыкальных комедий.

Инна Кондрашкина