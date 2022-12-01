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Более миллиона вызовов поступило в службу 112 Тюменской области за год

Общество, 11:42 29 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более одного миллиона вызовов поступило в службу 112 Тюменской области за 2022 год. Около 190 тыс. из них пришлось на обращения в скорую помощь, 196 тыс. – за справочной информацией, 89 тыс. - в полицию, сообщает департамент информатизации региона.

В ведомстве уточнили, что в системе в 2022 появился функционал по отправке исходящих СМС-сообщений напрямую из универсальной карты информационного обмена. Это уменьшило время обработки вызовов, которые поступают в виде СМС, и повысило оперативность реагирования. При этом, из общего объема входящих звонков в четверти случаев абоненты отказались от вызова экстренных оперативных служб.

Департамент информатизации напоминает, что в период предстоящих новогодних праздников нагрузка на службу 112 возрастает. Операторам важно быстро и точно реагировать на вызовы граждан, нуждающихся в помощи, поэтому специалисты просят блокировать мобильный телефон для недопущения случайного набора 112.

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# 112 , департамент информатизации Тюменской области

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