Тринадцать тюменцев прошли в онлайн-этап конкурса "Лига лекторов"

| Фото: znanierussia.ru | Фото: znanierussia.ru

Тринадцать представителей Тюменской области успешно завершили региональный этап самого масштабного в истории конкурса публичного чтения лекций "Лига лекторов" и прошли в онлайн-этап, который стартует в январе 2023 года.

Всего, по данным организаторов, в онлайн-этап конкурса "Лига лекторов" прошли 800 участников из 77 регионов страны. Они должны будут подготовить новые лекции, которые будут оценивать в режиме онлайн и профессионалы, и все желающие.

Самыми активными на региональном этапе по традиции оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга, откуда в следующий этап прошло 191 и 100 человек соответственно. Также в лидерах по числу конкурсантов – Московская, Самарская, Ростовская, Саратовская, Челябинская, Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край, республики Татарстан и Башкортостан.

За прошедший региональный этап члены экспертного совета, объединяющего более 300 представителей партнеров общества "Знания", посмотрели и оценили в общей сложности более 400 часов просветительских лекций. В числе прошедших в следующий этап авторы таких лекций, как "Мусор – основа экономики будущего", "История о том, как камень хотел стать объектом авторского права", "Сталинский ампир: почему он притягивает внимание?", "Какие ресурсы нужны родителям?", "Магия рук в ораторском искусстве", "Брошка Эльвиры Набиуллиной или стоит ли бояться инфляции?", "Вклад России в укрепление миропорядка: история проблемы".

Весной 2023 года во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а затем — финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях российского общества "Знание". Все победители получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.