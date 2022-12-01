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Любителей активного отдыха приглашают на лыжни Тюмени и Тюменского района

Спорт, 18:29 30 декабря 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Активно провести новогодние каникулы предлагают жителям Тюмени и Тюменского района с 31 декабря по 8 января. В эти дни желающие смогут покататься на лыжах на нескольких спортивных базах, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

В Тюмени лыжные базы будут открыты на территориях филиалов спортивной школы №2 по адресам: ул. Аккумуляторная, 15/1, ул. Судоремонтная, 1а/1, ул. Широтная, 263 к1, ул. Гилевская роща, 1, ул. Барнаульская, 17/2. Время работы: с 9 до 18 часов.

База отдыха "Пруд Лесной" (ул. Лесной пруд, 1) приглашает горожан покататься на лыжах с 9 до 22 часов, а Центр зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Барнаульская, 41) - с 9 до 18 часов.

Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" (проезд Февральский, 9) ждет любителей горных лыж с 12 до 21 часа. База отдыха "Верхний бор" (11 км. Салаирского тракта, стр. 1) будет открыта с 9 до 21 часа.

Полный перечень лыжных баз Тюмени и Тюменского района, а также режим их работы можно уточнить на сайте департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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# базы отдыха , лыжный спорт

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