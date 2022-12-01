В Ярковском районе судят водителя, насмерть сбившего дорожного рабочего

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ярковский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Дагестана, который, управляя автомобилем в нетрезвом виде, насмерть сбил дорожного рабочего и скрылся с места происшествия.

Трагедия произошла в Ярковском районе 28 июня 2022 года. На ремонтируемом участке дороги водитель на Renault Logan, который возвращался из ХМАО — Югры в Дагестан, не справился с управлением, съехал на правую обочину и сбил дорожного рабочего. 25-летний мужчина погиб на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

59-летний водитель скрылся на автомобиле, но был задержан сотрудниками ДПС. Освидетельствование показало в его крови алкоголь в количестве 0,84 мг/л.

Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ, она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.