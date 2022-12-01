Тюменские энергетики будут дежурить в новогодние праздники круглосуточно

| Фото: пресс-служба АО "СУЭНКО" | Фото: пресс-служба АО "СУЭНКО"

Режим повышенной готовности по обеспечению бесперебойной и надежной работы энергетических объектов введет АО "СУЭНКО" с 31 декабря по 8 января. Особый контроль установят за работой энергетических объектов, также будет организовано дежурство оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

"На дому круглосуточно будут дежурить технические руководители и работники аварийно-восстановительных бригад. Автотранспорт и передвижные дизель-генераторные установки также подготовлены для срочных выездов", — сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в АО "СУЭНКО".

Потребители могут обратиться на горячую линию СУЭНКО круглосуточно по номеру 8-800-700-86-72.

Вера Коршунова