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Специалисты ТЭО рекомендуют остудить тлеющие упаковки от фейерверков

Общество, 11:17 31 декабря 2022

Тлеющие упаковки от фейерверков, горячие основания бенгальских огней, петарды и даже простые несработавшие хлопушки перед тем, как выбросить в контейнер во дворе, необходимо остудить и намочить водой.

Такие рекомендации накануне нового года дают специалисты регионального оператора ТЭО.

"Эта мера защитит от возможных возгораний в баках, - отмечено в сообщении управления по связям с общественностью ООО "ТЭО". - Также всегда стоит внимательно изучать инструкцию по утилизации пиротехнических изделий после использования и следовать размещенным на упаковке рекомендациям".

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