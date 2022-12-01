Специалисты ТЭО рекомендуют остудить тлеющие упаковки от фейерверков

Тлеющие упаковки от фейерверков, горячие основания бенгальских огней, петарды и даже простые несработавшие хлопушки перед тем, как выбросить в контейнер во дворе, необходимо остудить и намочить водой.

Такие рекомендации накануне нового года дают специалисты регионального оператора ТЭО.

"Эта мера защитит от возможных возгораний в баках, - отмечено в сообщении управления по связям с общественностью ООО "ТЭО". - Также всегда стоит внимательно изучать инструкцию по утилизации пиротехнических изделий после использования и следовать размещенным на упаковке рекомендациям".