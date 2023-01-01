В Тюмени в новогоднюю ночь девочек родилось больше, чем мальчиков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 малышей родились в Тюмени в новогоднюю ночь, больше девочек - их шесть, сообщает областной департамент здравоохранения.

Самым последним малышом 2022 года стал мальчик, он родился в 23 часа 45 минут в родильном доме № 3, весом 3550 гр и ростом 53 см.

Самым первым ребенком после полуночи стала девочка - родилась 1 час в Перинатальном центре. Замечательная малышка, которую назвали Мария, родилась весом 3320 гр и ростом 50 см.

Во втором роддоме в ушедшем году последней родилась девочка - в 16 часов 49 минут и первой в 1 час 20 минут появилась девочка.

В третьем роддоме в ушедшем году последним родился мальчик – в 23 часа 45 минут, а девочка же открыла год новый - в 4 часа 10 минут.

Всего с 31 на 1 января на счету третьего роддома 10 малышей: шесть девочек и четыре мальчика. Из них с 00 до 8 часов - два мальчика и две девочки.

В Перинатальном центре 1 января уже родились шесть детишек, из них три девочки и три мальчика. Последней малышкой 2022 года стала девочка - в 22 часа. А затем уже 1 января ровно в 1 час родилась еще одна девочка.

В Перинатальном центре на ул. Энергетиков закрыли 2022 год девочкой, которая родилась в 17 часов 45 минут. А 2023 год начался с мальчика в 2 часа 30 минут.