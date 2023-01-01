  • 1 января 20231.01.2023воскресенье
  • В Тюмени -20..-22 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области в 2023 году пять библиотек станут модельными

Общество, 19:51 01 января 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Финансирование на общую сумму 35 млн рублей получит Тюменская область по итогам конкурсного отбора Министерства культуры РФ в 2023 году. Это позволит модернизировать и оснастить пять библиотек: две в Тюмени и по одной в Тобольске, Казанском и Тюменском районах.

Таким образом, с привлечением федеральных финансов в регионе появятся еще пять модельных библиотек, сообщает областной департамент культуры.

В 2022 году по модельному стандарту проведено переоснащение пяти муниципальных библиотек Тюменской области.

Преобразование прошли Молодежная библиотека и Городская библиотека № 2 в Ялуторовске, Боровская сельская библиотека, библиотека № 4 в Тюмени, Центральная районная библиотека Омутинского района.

В модельных библиотеках появились новые пространства, концептуальные площадки, наполненные совершенно новыми смыслами с применением достижений цифровых технологий. Это молодежные центры для креативных индустрий, коворкинги для делового общения и прикладного творчества, читай-холлы и конференц-залы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# модельные библиотеки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:52 01.01.2023Новый маршрут для прогулок запустила в Тюмени "Контора пароходства"
19:51 01.01.2023В Тюменской области в 2023 году пять библиотек станут модельными
18:14 01.01.2023Дед Мороз ждет тюменцев и гостей города в своей резиденции на площади 400-летия
17:17 01.01.2023Тюменцев приглашают на вечеринки "Старые песни о главном", "Диско-супер-стар", "Кепка, плеер, два туфля"