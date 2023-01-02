  • 2 января 20232.01.2023понедельник
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Самую красивую Бабу Ягу выберут в Тюмени

Общество, 10:51 02 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительниц Тюмени приглашают поучаствовать в конкурсе "Красота – это страшная сила". Состязание начнется 8 января в 12 часов на площади 400-летия, пишет "Вслух.ру".

Участницам предстоит примерить образ Бабы Яги и выполнить несколько заданий: "Визитная карточка", "Дефиле на метлах", "Баттл творческих способностей", презентация оригинального заклинания. Жюри оценит индивидуальность образов, артистичность участниц, оригинальность и содержательность выступлений.

Организаторами конкурса является ДК "Орфей". Справки по телефону: 47-93-90. Участие бесплатное, наличие метлы - обязательно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:23 02.01.2023О пользе минеральной воды рассказали тюменские диетологи
11:49 02.01.2023Дегустации блюд, игры и экскурсии ждут тюменцев на Цветном бульваре
10:51 02.01.2023Самую красивую Бабу Ягу выберут в Тюмени
10:07 02.01.2023В Тюменской области резко потеплеет и пройдет снег