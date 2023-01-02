Самую красивую Бабу Ягу выберут в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительниц Тюмени приглашают поучаствовать в конкурсе "Красота – это страшная сила". Состязание начнется 8 января в 12 часов на площади 400-летия, пишет "Вслух.ру".

Участницам предстоит примерить образ Бабы Яги и выполнить несколько заданий: "Визитная карточка", "Дефиле на метлах", "Баттл творческих способностей", презентация оригинального заклинания. Жюри оценит индивидуальность образов, артистичность участниц, оригинальность и содержательность выступлений.

Организаторами конкурса является ДК "Орфей". Справки по телефону: 47-93-90. Участие бесплатное, наличие метлы - обязательно.